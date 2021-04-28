Mansur Yavaş, tam kapanma öncesi 112 bin ailenin hesabına 45 milyon liralık destek sağladı

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların artması üzerine sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 100 milyon TL'lik destek paketi verileceği, Başkent Kart aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 400 lira tanımlanacağı açıklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta sosyal yardım alan 112 bin 785 ailenin Başkent Kart’larına 400 TL tutarında, toplamda 45 milyon 114 bin TL bakiye yatırıldığını duyurdu.

Mansur Yavaş, “Bu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz” mesajına yer verdi.

Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamayı planlıyor.