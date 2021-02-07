Mansur Yavaş tarih verdi: Yapımına başlıyoruz

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mine Gedik koordinatörlüğünde kurulan Başkent'in Çocukları Grubu ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdi.

Toplantıda tek tek çocukları dinleyen Yavaş, dijital hayvanat bahçesi kurulmasından büyük parkların yapımına kadar çok sayıda talebi yerine getireceği sözünü verdi. AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Başkent'te 1 milyon 300 bin çocuğun yaşadığını belirterek, çocukları kent yönetimine katkıda bulunmaya çağırdı.

YAVAŞ: BÜYÜK BİR PARKIN YAPIMINA BAŞLIYORUZ

Her platformda kent paydaşlarıyla ortak akıl doğrultusunda hareket etmeye önem verdiğini belirten Başkan Yavaş, hem ülkenin hem de başkentin geleceği olan çocukların taleplerini dikkate aldığını söyledi. Toplantıda tek tek çocukların taleplerini not alan ve kent yönetiminde olması gereken bu talepleri yerine getireceği sözünü veren Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

*Böyle bir toplantıyı tertip ettiğiniz için sizlere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkent Mobil ve zoom üzerinden konuşarak herkesi dinleyebiliyoruz.

*Başkentimizde yaşayan çocuklarımızın kente karşı bağlılıklarını gördüm. Kentimizde 1 milyon 300 bin çocuğumuz var ve nüfusu yaklaşık 6 milyon üzerinden hesap ettiğimizde yüzde 25'ini çocuklarımız oluşturuyor. Katılımcıların taleplerini not aldım.

*Toplantı bittikten sonra bir kısmının şimdi bir kısmının da pazartesi günü gerçekleştirilmesi için talimat vereceğim. Herkes evinin önünde spor yapmak, yeşillikler olsun istiyor. Bunun için kapsamlı bir çalışmamız var. Batıkent'te 2 ay sonra herkesin çok rahat şekilde spor yapabileceği büyük bir parkın yapımına başlıyoruz.

HAYVANAT BAHÇESİ MÜJDESİ

Çocukların büyük bir bölümünün hayvanat bahçesi kurulması yönündeki talebi üzerine hem çocuklara hem de hayvan severlere bir müjde veren Başkan Yavaş, “Hayvan severler özellikle yırtıcı hayvanların hayvanat bahçesinde bulunmasını istemiyorlar. Biz de dijital hayvanat bahçesi çalışmalarına başlıyoruz. Aslan, kaplan, balina gibi yırtıcı hayvanları bu yöntemle kendi orijinal boyutları ile görebileceksiniz” diye konuştu.

YILMAZ: TÜRKİYE'DE 83 MİLYONUN KALBİDİR ANKARA

Başkentin Çocukları Grubu üyeleri ile bir arada yaşadıkları için gurur duyduklarını belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldığı zoom toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

*Çocuklarımız bugün kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanına karşı müthiş ifade ettiler. Türkiye'de 83 milyonun kalbidir Ankara. Türkiye'deki bütün çocukların sözcüsü sizsiniz.

*Kent Konseyinin en önemli grubu olarak sizleri görüyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Kendinizi ilgilendiren her konuda söz isteme hakkına sahipsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sizi büyük sorumlulukla dinledi ve taleplerinizi talimata çevirdi.

*Kentin en kalabalık ve etkin grubu sizsiniz. Türkiye'nin bütün çocuklarına örnek olacak uygulamaları yapmanız gerekiyor. Başkentimizde yaşayan 1 milyon 300 bin çocuğumuzun kent yönetimine yapacağı katkı en önemli katkıdır.

GELECEĞİN BÜYÜKLERİ BİRBİRİNDEN RENKLİ FİKİRLERİNİ PAYLAŞTILAR

Başkentin Çocukları Grubu üyeleri Yavaş'a şu taleplerde bulundular:

-Poyraz Uysal: “Görme engelli olduğum için çocukların oyun oynayabileceği alanlar ve sanat atölyeleri kurulmasını istiyorum.”

Öykü Günay: “8 yaşındayım. Eğlenceli, öğretici müzelerin yanı sıra parklarda havuz kursu istiyorum.”

-Berra Tanrıseven:‘‘Ankara'da glutensiz mutfak istiyorum.''

-Iltığ Duru Altuğ:“Çocuklara yönelik spor ve müzik imkanlarının yanı sıra iklim değişikliği için farkındalık projeleri de istiyorum.”

-Ömür Çağlar Şen:“Ormanlara çöp atılmasın, ağaçlar dikilsin ve güvenli oyun alanları oluşturulsun.''

-Efe Tolon:‘‘Sporla ilgili kurslar açılsın ayrıca ağaç dikme etkinliği oluşturulsun istiyorum.''

-Kuzey Kurtulmuşoğlu: ‘‘Engelli çocuklar için güvenli yollar oluşturulsun.''

-Bade Elmalı: ‘‘En sevdiğim başkanımdan oyun ve uygulamalar için teknoloji merkezleri kurmasını istiyorum.''

-Destina Gündüz:‘‘Daha çok ağaç, güvenli ve mutlu bir kentte yaşamak istiyorum. Yağmur suları için çatılara mekanizmalar yapılarak sular biriktirilebilir.''

-Togay Osman:‘‘Bisiklet yolları, bisiklet asansörleri ve bilim laboratuarları kurulsun istiyorum.''

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