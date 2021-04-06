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Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın artan corona vakaları nedeniyle tüm randevularını iptal ettiği açıklandı.

Güncellenme: 21:32, 06/04/2021
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Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı.

27 Mart – 2 Nisan tarihlerine ait haritaya göre haftalık vaka sayısı Ankara'da 184.29'tan 272.79'a çıktı.

MANSUR YAVAŞ’IN TÜM RANDEVULARI İPTAL

Gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm randevularının iptal edildiği belirtildi.

Belediyenin açıklamasında “Son günlerde KOVİD-19 pozitif vakaların kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Yayınlanma Tarihi:21:25,