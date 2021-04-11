Mansur Yavaş’tan bir müjde daha

Daha önce, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle yaklaşık 30 bin öğrenciye sağlanan aylık 10 GB internet hizmetinin 3 ay daha uzatıldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir müjde daha verdi. Yavaş, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin, elektrik faturalarını karşılayacaklarını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA’ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerimizin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.”