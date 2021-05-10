Mansur Yavaş’tan çiftçilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2020 yılında yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yoğun talep üzerine fide desteğini artırarak yaklaşık 8 milyona yükseltti.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere talep toplama başvurularına 8 Nisan'da başlarken, Başkentli çiftçilere domates ve biber fidelerini dağıtmaya hazırlanıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede gerçekleştirecek.

TAM 23 İLÇEDE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkent’teki sebze fidesi desteği dağıtım noktaları ve tarihleri şöyle:

– Ayaş: 15 Mayıs: Akkaya-Akkaya Köy Konağı, Ilıca-Ilıca Köy Konağı, İlhan-İlhan Köy Konağı, Oltan-Oltan Köy Konağı

16 Mayıs: Çanıllı, Başbereket, Ortabereket (Çanıllı Köy Konağı)

16 Mayıs: Pınaryaka, Bayat, Evci, Feruz (Pınarkaya Köy Konağı)

16 Mayıs: Sinanlı, Ayaş Merkez, Yağmurdere, Gökler, Gençali, Ulupınar, Bayram (ABB Fen İşleri Şantiyesi)

– Beypazarı: 17 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Nallıhan: 17 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

– Güdül: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Şereflikoçhisar: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Evren: 18 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

– Bala: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Haymana: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Kalecik: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Kahramankazan: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Çubuk: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Pursaklar: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Gölbaşı: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Çankaya: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Akyurt: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Polatlı: 22 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

– Çamlıdere: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Kızılcahamam: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

– Sincan: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

– Yenimahalle: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

– Keçiören: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

– Altındağ: : 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi

– Elmadağ: 24 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi.

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