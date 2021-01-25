Mansur Yavaş’tan çiftçiye yeni destek projesi

Üç ilçede bu destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, 25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Yerli üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla yeni bir destek projesini daha devreye sokacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.



Mercimek tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin; Bala Gençlik Merkezi, Haymana ASKİ Şantiyesi ve Şereflikoçhisar Fen İşleri Şantiyesine 25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında gelerek bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı başvurular tamamlandıktan sonra üç ilçede çiftçilere tohum dağıtımına başlayacak. (İHA)