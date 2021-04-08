Mansur Yavaş’tan Çin Ankara Büyükelçiliği’ne yanıt: Kararlılığımızı ortadan kaldırmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 8 Nisan ayı 1. birleşimi Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Yavaş, ‘Barın Katliamı'nın 31'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımına Çin Ankara Büyükelçiliği’nden yanıt verilmesiyle ilgili açıklamada bulunarak oturumu açtı.

“TÜRK MİLLETİNİN DERDİ OLACAKTIR”

Mansur Yavaş şöyle konuştu:

* Bizler insan olarak sadece kendi hemşehrilerimize karşı değil, aynı zamanda doğaya, kültüre, ağaca, kuşa, böceğe ve gezegenimize karşı sorumluyuz. Başka coğrafyalarda meydana gelen yangın da, göç de, deprem de, insana karşı zulüm de bizi ilgilendirir.

* Bunlara hassasiyet göstermek siyasetin veya etnik kimliğin ötesinde insanlığımızın gereğidir. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir çocuk hak etmediği bir günahın vebalini yüklenmeye zorlanıyorsa, nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, nerede insanlığın yüzünü kahredecek bir uygulama söz konusuysa tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır.

* Kimsenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz.

“KARARLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRMAZ”

* Barın katliamıyla ilgili yaptığımız paylaşım sonrasında verilen cevap, bizlerin kim tarafından, kime yapılırsa yapılsın hiçbir zulme sessiz kalmayacağımıza dair kararlılığımızı ortadan kaldırmaz. Anadolu topraklarını yüz yıllar boyunca savaşlardan, soykırımlardan, kıtlıklardan kaçanlara açan ve hep birlikte Türk milleti olan bizler, bundan sonra da insanlık namına merhametten yana tavrımızı sürdüreceğiz.

* Bu vesileyle konuyu partiler veya siyaset üstü görerek Uygur Türklerine ilişkin tavrımıza destek veren tüm kurumlara ve kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de aynı hassasiyeti paylaştığınıza inanıyorum. Bu vesileyle de ayrıca yaklaşmakta olan Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Çin’in Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketlendiği paylaşım tepki toplamıştı.

5 Nisan 1990’da yaşanan Barın Katliamı’nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri sosyal medya hesaplarında anan Akşener ve Yavaş'ın paylaşımına karşılık Çin'in Ankara Büyükelçiliği şu açıklamayı yapmıştı:

* Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.

Söz konusu paylaşım nedeniyle Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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