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Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı yanıtı

Bir sosyal medya kullanıcısının "İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" iddiasına yanıt veren Mansur Yavaş, "Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır... Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:23, 25/03/2021
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Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına yanıt verdi.

“PAYLAŞIMI SİLMENİZİ RİCA EDİYORUM”

Sosyal medya kullanıcısının “İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House’un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak” ifadelerine yanıt veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* Chatham House’un böyle bir açıklaması olmamıştır, paylaşımı silmenizi rica ediyorum.

* Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek.

* Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz.

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