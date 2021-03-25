Mansur Yavaş’tan dikkat çeken genelge! Yasakladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda göreve geldiğinden itibaren neler yaptığını anlattı. Yavaş’ın ilk göreve geldiğinde yayımladığını belirttiği bir genelge dikkat çekti.

“BELEDİYE, DOĞUMUNDAN ÖLÜME KADAR İNSAN HAYATINDA VARDIR”

“Belediyecilik anlayışımız çok farklı. Belediyecilik dendiği zaman onlar sadece asfalt ve beton dışında başka bir şey bilmiyorlar” diyen Yavaş, “Belediyeciliğin bununla hiçbir alakası yok. Dünyaya o kadar ayrı açılardan bakıyoruz ki…Bilmedikleri bir şey var. Belediye doğumundan ölümüne kadar insanın hayatının yüzde yüzünde var. Siz metrodan inen gençlerin karda kışta beklediğini görüp onları 2 km öteye otobüsle götürmeyi düşünemiyorsanız siz belediyeci falan değilsiniz. Siz yetimin başını okşamayı bilmiyorsanız belediyecilik falan yapmayın” şeklinde konuştu.

“MAKAM ARAÇLARINI SATIP 70 MİLYON TASARRUF ETTİK”

Yavaş, şöyle devam etti: “Benim Ankara’nın hiçbir yerinde fotoğrafım yok. Makam araçlarını sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken bir de İstanbul’a giderken Vakıfbank’a ait Mercedes’le geldim. Ücret ödemiyoruz. Ama ben minibüs kullanmayı tercih ediyorum. Belediyenin minibüsüyle gidip geliyorum. Makam arabası sevmiyorum. Makam arabalarının hepsini sattık. Makam arabalarını sınırlandırdık belediyede. Yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon civarında tasarruf ettik. Eskiden herkesin altına, sekreterlerin altına bile arabaları vermişler.”

“FOTOĞRAFIMIN ASILMASINI GENELGE İLE YASAKLATTIM”

Belediyelerde kendi resminin asılmasını genelge ile yasakladığını açıklayan Mansur Yavaş, bunun nedenini şöyle anlattı:

“Şöyle bir intiba oluyor. Eski bir personel benim resmini asıyor. Daha önceden kalan bir personel eski yönetime yakındır. Şimdi kalkıp da benim fotoğrafımı assa bir riyakar görüntü olacak orada. Asmak zorunda kalacak belki de beni sevmediği halde asacak. Ne ilgisi var, orası benim iş yerim, dükkanım falan değil ki. Niye assın benim fotoğrafımı? Atatürk’ün resmi var her yerde. Benim odamda da Atatürk var, sayın Cumhurbaşkanı var, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı var. Sayın Cumhurbaşkanının resmi var, niye olmasın? Onun haricinde hiçbir yerde kişisel fotoğrafım yok.”

“BİZ KENDİ MALIMIZI DAĞITMIYORUZ”

Belediyenin resmi sosyal medyada hesabında abartılı ve aşırı övmelerin de yasaklandığını belirten Yavaş, “Twitter’dan kendi attığımız mesajları, hizmeti beğenebilir ama kişisel mesajlarımızda beğenmelere dair onların hepsi yasak. Gerek yok bunlara. Herkesin kendi tercihidir. Birçok yerde belediye başkanlarımızın devasa fotoğraflarını görüyorum. Ne bayram mesajında ne de belediyenin hiçbir etkinliğinde bizim kendi fotoğrafımız olmaz. Biz kendi malımızı dağıtmıyoruz. Halktan aldığımız parayla, yapacağımız yardımları veya bu tür masrafları onların parasıyla yapıyoruz. Bunları kişisel reklamımızda kullanamayız” dedi.

Yavaş, ayrıca “Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak, sendikacılık serbest ve hür, isteyen istediği sendikayı seçecek” talimatlarının da verildiğini ifade etti.

İŞTE O GENELGE

Yavaş’ın yayımladığı genelge Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından paylaşıldı. 2019 tarihli tüm birimlere gönderilen genelgede Yavaş’ın şu ifadelere yer verdiği görüldü:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 08.04.2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim.”

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