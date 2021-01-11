Mansur Yavaş’tan dikkat çeken yolsuzluk açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yolsuzluklara ilişkin konuşan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:
“YETİMİN HAKKINI HEP BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ”
*Namuslu ve haysiyetli insanların belediyede herhangi bir yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki tane şey var. Bir, Cumhuriyet savcılığına gitmek.
*İki, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istemek. Dedikoduyla kamu görevlileri karalanamaz. Ama açık açık bir taahhüttüm var; benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü sizlerle beraber o davaya ben de müdahil olacağım.
*Ama şunu da bekliyorum: 100'e yakın dosya var, daha da geliyor. Açıkça Ankara halkının uğratıldığı zararlar var.
*Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum çok net bir şekilde. Gideceğiz, yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. Bunu da beklemek sizlerden hakkım.