Mansur Yavaş’tan halka çağrı

“Yiyecek-içecek sektörü bizden ses bekliyor” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın sürecinde kapatılan ve ekonomik olarak oldukça zor günler geçiren yeme-içme sektörü esnafına destek çağrısında bulundu.

Yavaş, ‘Lokanta/Kafe/Pastane Ön Destek Kampanyası'nın linkini de paylaştı. Açılan internet sayfasında, “Ön destek ödemesi yaptığınız işyerine normalleşme başladığında ödeme makbuzunuzla birlikte giderek hizmet alabilirsiniz” denildi ve destek yapılabilecek işletmeler sıralandı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Bulut Alkum isimli sektör çalışanı, yaşadıkları ekonomik zorluğu anlattı. Videonun sonunda Yavaş'ın kendisinin seslendirdiği açıklamaya da yer verildi.

“NE KADAR DAYANABİLİRİZ ONU DA RABBİM BİLİR…”

İki kız, bir de erkek çocuğu olduğunu ve uzun yıllardır bu sektörde çalıştığını belirten Bulut Alkum, “Açıklamalar yapıldıktan sonra yine biz yara aldık. Ve en son yine biz açılacağız. Ne kadar dayanabiliriz onu da rabbim bilir…” dedi.

“YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜ BİZDEN SES BEKLİYOR”

Ardından Yavaş, kendi sesiyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşerilerim, yiyecek-içecek sektörü bizden ses bekliyor. Ufak bir dokunuşla onların ayakta kalmalarını sağlayabiliriz. Haydi, adisyonlarımızı açtırıp ödemelerimizi yapalım. Pandemi geride kaldığında sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bugünkü desteğimiz esnafımıza bereket, yarınlarımıza afiyet olsun.”

“GELİN, ÖN ÖDEME YAPARAK YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜ ESNAFINA DESTEK OLALIM”

Yavaş, videoya, “Sevgili ailem, gelin, bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz” notunu düştü.

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