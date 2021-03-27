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Mansur Yavaş’tan halka çağrı: Işıkları kapatın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iklim krizine dikkat çekmek için vatandaşları 20.30-21.30 saatleri arasında ışık kapatma etkinliğine davet etti. Yavaş, "Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum." dedi.

Güncellenme: 18:28, 27/03/2021
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Mansur Yavaş’tan halka çağrı: Işıkları kapatın

Sosyal medya hesabından “1 saatlik karanlıkla geleceğe ışık olmak mümkün. İklim krizine karşı birlikte mücadele edebiliriz” yazılı etkinliğin görselini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyadaki iklim krizine dikkat çekmek için vatandaşlara, 20.30-21.30 saatleri arasında ışık kapatma çağrısında bulundu.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı” Bugün iklim krizine karşı dayanışma günü. Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum.”

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Ankara Dünya Ekonomi sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:18:27,