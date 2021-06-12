Mansur Yavaş: Kademeli su faturasını hayata geçiriyoruz

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kentte kademeli su faturası uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti.

“BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRİYORUZ”

Yavaş, açıklamasında şunları belirtti:

* Vatandaşlarımızın yaklaşık % 90’ının faturasında bir değişiklik olmayacak, tasarruf sağlanacak.

* Bu düzenleme ile bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Sosyal yardım alan yaklaşık 200 bin ailemiz için su ücreti, 10 metreküpe kadar metreküp başı 1 TL oldu.

* Çevrenin bu denli tahrip edildiği, suyun yakın gelecekte elmastan daha değerli olacağı bir dünyada suyumuza sahip çıkmak hepimizin görevi.

* Bu kapsamda hemşehrilerimizin bütçelerini koruyarak suyumuzun savurganca kullanılmasının önüne geçeceğiz.