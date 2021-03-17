Mansur Yavaş’tan kar yağışı uyarısı: Bu gece başlıyor, teyakkuz halindeyiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günlük hava tahmini raporuna göre hava sıcaklığının geceleri 1 dereceye kadar düşeceği Ankara’da, gece ve sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

“TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

MGM’nin uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent halkına sosyal medya hesabından seslendi. Yavaş, şunları söyledi:

* Kıymetli hemşehrilerim, bu gece saat 4 sularından itibaren kentimizde kar yağışı beklenmektedir.

* Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde olup gerekli çalışmalara başlamıştır.

* Kentimizin belli bölgelerinde etkili olması beklenen kar yağışının muhtemel risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı hatırlatırım.

Öte yandan büyükşehir belediyesine ait kar takip araçlarının küreme ve tuzlama faaliyetleri canlı yayınlanmaya devam edecek.

Ankaralılar https://kartakip.ankara.com.tr/ adresi üzerinden hangi yollarda çalışma yapıldığını canlı takip edebiliyor.