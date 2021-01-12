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Mansur Yavaş’tan kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte bu gece yarısı başlayıp, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güncellenme: 17:04, 12/01/2021
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Mansur Yavaş’tan kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da bu gece beklenen ‘kuvvetli fırtına' nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Değerli hemşehrilerim, Kentimizde bu gece yarısı başlayıp yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

* Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halindedir. Hepinizi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya davet ediyorum.

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