Mansur Yavaş’tan kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da bu gece beklenen ‘kuvvetli fırtına' nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Değerli hemşehrilerim, Kentimizde bu gece yarısı başlayıp yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.

* Mesai arkadaşlarımız teyakkuz halindedir. Hepinizi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya davet ediyorum.