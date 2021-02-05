Mansur Yavaş’tan YKS müjdesi: Ücretleri karşılayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemide iş yeri kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

* Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının yks2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.



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