Mardin’de 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Bahmin, Yakınca, Kaleli, Güneli, Yol, Günyurdu, Mağaracık, Tekağaç, Arpalı, Sapanlı, Şekrin, Güzelsu, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Eskihisar mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Açıklamada, vatandaşların söz konusu yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği vurgulandı. İHA