Market alışverişine giden narkotik amiri torbacı yakaladı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Ödemiş Narkotik Grup Amiri S.B., market alışverişi yaptığı esnada, dükkan sahibine adres soran E.E.’nin hareketlerinden şüphelenerek kendisinden kimlik istedi.

Kimliğini alma bahanesiyle otomobiline yönelen E.E., aracın ön yolcu koltuğu üzerinden aldığı siyah bir poşetle hızla kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, 500 metre ileride polis amiri S.B. tarafından durdurularak etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından aramada, poşet içerisinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.E. isimli şüpheli, gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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