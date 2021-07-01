Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri değişti mi?

Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği marketlerin çalışma düzeni kademeli normalleşme adımları kapsamında eski haline döndü. Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu günü için marketlerin kapanış saatlerini araştırıyor.

MARKETLER AÇIK MI? KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme adımları kapsamında yeni genelge yayınlandı. Genelgeye göre iş yerleri ruhsatlarında yer alan faaliyet koluna göre belirlenen açılış ve kapanış saatlerinde hizmet verecek. Zincir marketler ve bakkalların açılış ve kapanış saati kendi çalışma saatlerine göre belirlenecek.

“Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.”

GENELGEDE GENEL ESASLAR

Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Gerek Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.

Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.