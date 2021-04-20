Marketler kaçta kapanıyor? Marketlerin kapanış saatlerinde değişiklik…

Vaka sayılarının artması beraberinde yeni düzenlemeleri de getirdi. Bunlardan biri de marketlerin açılma ve kapanma saatleri oldu. Hafta içi marketler hafta içi saat 07.00’den 18.00’e kadar açık olabilecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı sürede marketler online siparişlerini teslim edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

İŞ YERLERİNİN KAPANIŞ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Covid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başlangıcının 21.00'den 19.00'a çekilmesi özellikle İstanbul'da yasak başlamadan işinden evine yetişmeye çalışan yurttaşlar için sıkıntı yarattı. Buna rağmen, kentte, mağaza ve dükkanların kapanış saatleriyle ilgili ise yeni bir adım atıldı.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

– İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30’a çekildiğini açıkladı.

– Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul’umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler.

– İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00’de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00’da evlerinde olmaları.