Markette eski dünür dehşeti kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orhan Ç., aralarında husumet bulunan eski damadının kardeşi Gökhan Aydoğan'ın işlettiği markete geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Orhan Ç. belinden çıkarttığı silahla Gökhan Aydoğan'a ateş açtı.

Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan hayatını kaybetti. Orhan Ç., market içerisinde alışveriş yapanlara da ateş açtı. Açılan ateş sonucu market içerisindeki 5 kişi de yaralandı. Yaşanan olaya ilişkin görüntüler ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Orhan Ç.’nin çeşitli yerlerinden yaraladığı 5 kişi ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldıgan, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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