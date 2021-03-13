Markette kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık yakalandı

Olay, üç gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi’nde bulunan markette meydana geldi. Alışveriş için markette bulunan R.A., S.H.’nın yanına yaklaşarak taciz etti. Bunun üzerine S.H., market çalışanlarının yanına giderek taciz edildiğini söyledi. R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı.

İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.’nin, R.A. tarafından taciz edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

“BENİM GELDİĞİMİ ANLAYINCA KAÇTI”

Olay sırasında markette bulunan Hacı Karatay, yaşanan olayı anlattı: Alışveriş yaparken 10 yaşında kızın market çalışanına, ‘Biri beni taciz etti’ dediğini duydum. Market çalışanına sordum ne olduğunu? ‘Abi biri kızı taciz etmiş’ dedi. Ben de o esnada ‘Korkma kızım, kim yaptı bana onu gösterebilir misin?’ dedim. O sırada kız çocuğu adamı marketin dışında gördü. Ben de hemen adamın peşine koştum ama adam benim geldiğimi anlayınca kaçtı. Adamı 20 metre kovaladıktan sonra yakaladım. Arada bir boğuşma oldu. O arada esnaf geldi. Olayı anlattım. Esnaf, ‘O yaştaki adam o hareketi yapmaz, çocuk yalan söylüyordur’ dedi. Adamı elimden aldılar, benim üzerime yürüdüler, ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Geri markete gittim, hemen polisi falan aradım. (DHA)