Marmara’da geçen yılın Ocak ayına göre yağışlarda yüzde 100’den fazla artış gerçekleşti

Birçok ilden gelen kuraklık haberleri ve mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının üzerine yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranlarında artış meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldığını duyurdu.

“İSTANBUL’DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 44.34”

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat itibariyle kentteki içme suyu kaynaklarının doluluk oranını yüzde 44.34 olarak açıkladı.

“OCAK AYINDA YAĞIŞLAR NORMALİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ”

MGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2021 yılı Ocak ayında yağışlar ülke genelinde normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında 93.8 mm yağış kaydedildi, normali 65.8 mm, 2020 yılı Ocak ayı yağışı 61.3 mm'dir.

* Yağışlarda normaline göre yüzde 43 artış meydana geldi. Marmara Bölgesinin; 2021 yılı Ocak ayı yağışı 160.0 mm, 2020 yılı Ocak ayı yağışı 76.2 mm’ dir. Yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

* Bölge son 40 yılın en yüksek 2. Ocak ayı yağışını aldı.