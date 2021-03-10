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Marmaraereğlisi Belediyesi pazar yerleri kiraya verecek

Marmaraereğlisi Belediyesi yaz aylarında kurulacak olan pazar yeri tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Güncellenme: 13:06, 10/03/2021
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Marmaraereğlisi Belediyesi pazar yerleri kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi’ne olan Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

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