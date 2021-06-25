Marmaris Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar başvuru belgelerini 28.06.2021 tarihinden 02.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No: 1 Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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