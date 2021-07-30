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Marmaris Belediyesi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yangınların devam ettiği Marmaris'te belediyeden vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızı kullanmayın, müdahale araçlarına engel olacak biçimde araçları park etmeyin" çağrıları yapıldı.

SOZCU.COM.TR
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Marmaris Belediyesi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Muğla'da Milas ve Bodrum-Gümüşlük'teki yangınlar kontrol altına alınırken, Marmaris'teki yangın ise devam ediyor.

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesaplarından vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Marmaris Belediyesi'nin açıklamasında, “İtfaiye, ambulans, iş makinesi gibi araçların rahat hareket etmesi; yangın alanlarına çabuk ulaşması hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızı kullanmayın, müdahale araçlarına engel olacak biçimde araçları park etmeyin!” çağrısı yapıldı.

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