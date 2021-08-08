Marmaris Bozburun’da 1.567 metrekare arsa icradan satılacak

Marmaris 2. İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Marmaris Bozburun'da 1.567 metrekare arsa icradan satışa sunulacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla İl, Marmaris İlçe, 447 Ada, 2 Parsel, BOZBURUN Mahalle, Tepedibi Mevkii, Tapuda Kargir ev ve arsa olarak kayıtlı, parsel içerisinde betorname karkas yapıda kargir, tek katlı, 125 m2 taban alanına sahip tek katlı, düz teras çatılı bir ev ile çeşitli meyve ve narenciye ağaçlarının bulunduğu arsadan oluşmaktadır. Taşınmazın kuzey-batı yönünde bir adet ev bulunmakta olup, geriye kalan kısımlarda kısmen belirli düzende, kısmen gelişi güzel dikilmiş durumda olan meyve ağaçları ve açık alanda karışık konumda kereste depolama tekne yapım malzeme ve yapıları bulunmaktadır. Arsa içerisinde portakal, limon, zeytin, badem gibi mevye ağaçları mevcuttur.

Adresi : Yeşilova Mahallesi, Kepez Caddesi, No:64 Bozburun Marmaris/Muğla

Yüzölçümü : 1.567,02 m2

İmar Durumu : 09/11/2007 tarihinde onaylanan Bozburun III. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonunda; Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS: 0,15 ve KAKS: 0,30 Hmax: 6,50m yapılaşma koşullarında ”Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı (konut altı ticaret)” kullanımında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.172.563,00 TL

KDV Oranı : %18

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