Marmaris körfezini duman kapladı, nefes almak zorlaştı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler yeniden Armutalan Mahallesi’nde Sekine Evren Çeşmesi yakınına kadar ulaşarak yerleşim merkezlerini tehdit etmeye başladı. İçmeler’de de Aşıklar Tepesi yeniden alevlendi. İçmeler Aşıklar Tepesindeki yangın nedeniyle Marmaris körfezini olduğu gibi duman kapladı. İlçe genelinde is kokusu nefes almayı zorlaştırıyor.

MUSTAFA SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinde perşembe gününden bu yana devam eden orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Alevler yeniden Armutalan Mahallesi'nde Sekine Evren Çeşmesi yakınına kadar ulaşarak yerleşim merkezlerini tehdit etmeye başladı. İçmeler'de Aşıklar Tepesi yeniden yanmaya başladı.

Gün boyu Datça yolu, Turunç, Orhaniye ve Hisarönü'nde devam eden yangın yine yön değiştirerek Armutalan'a yöneldi. Alevler eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in evinin hemen yukarısında ve annesi Sekine Evren adına yaptırdığı çeşmeye kadar ulaştı. Alevlerin burayı geçmesi durumunda Armutalan Mahallesi ve dolayısıyla Marmaris merkezi de tehlikeye girecek.

MARMARİS KÖRFEZİNİ DUMAN KAPLADI, NEFES ALMAK ZORLAŞTI

Armutalan ve İçmeler Aşıklar Tepesindeki yangın nedeniyle Marmaris körfezini olduğu gibi duman kapladı. İlçe genelinde is kokusu nefes almayı zorlaştırıyor.

Öte yandan Turunç Kumlubük Mahallesinde alevler yerleşim merkezlerine daha da yaklaştı. Gece boyunca alevlerin sahile inmesi durumunda bölgenin de tahliye edileceği belirtiliyor.