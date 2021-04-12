Marmaris’te 40 metre çekilen deniz korkuttu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesinde dün (Pazar) denizin 40 metre civarında çekilerek denizin ortasında adacıkların oluşması ve dünyaca ünlü Kızkumu'nun ortaya çıkması çevre sakinlerinde deprem endişesi yarattı. SÖZCÜ'ye konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çekilmenin korkulacak bir olay olmadığını rüzgarın etkisiyle oluşabileceğini söyledi.

Marmaris'e 27 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesinde Hisarönü Körfezinin suları 40 metre civarında çekilmesi halk arasında endişe yarattı. Uzun yıllardan bu yana ilk kez Kızkumu'nun kırmızı kumlarının da çok belirgin olarak ortaya çıkmasıyla ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan insanların içini rahatlatacak açıklama yaptı.

DENİZ ÜÇ ŞEKİLDE ÇEKİLİR

Deniz çekilmelerinin 3 nedeni olduğunu belirten Prof. Ercan, “Birincisi hemen deprem öncesindeki süpürtü dalgaları ki bunlar gelip gidici olur. İkincisi rüzgar etkisi ve üçüncüsü de ay ve güneşin etkisi. Rüzgarın etkisi ile deniz ortasından şişer. Sular denizin ortasına doğru çekilir ve rüzgarın etkisi bitince sular geri gelir. Bir diğer olay ay ve güneşin çekiminden kaynaklanıyor. Güneşin etkisi ayın etkisinin üçte biri kadardır. Yani güneşin etkisi çok fazla değil. Newton Yasasına göre ay kütlesiyle orantılı olarak dünyayı çekiyor. Bu çekim zamanları da genellikle ilkay ve dolunay zamanlarında olup ekvatorda 60 santimetreye kadar olabiliyor. Yani dünyanın kütlesini yani kara parçalarını da çekiyor. Doğal olarak deniz suyunu da çekiyor. Bu dönemlerde de deniz suyu kıyılardan denizin ortasına doğru çekilmiş oluyor. Ay çekiminin bir diğer adı gel-git” dedi.

AY, GÜNEŞ VE DÜNYA AYNI HİZAYA GELİRSE ÇEKİM ARTAR

Depremlerin artmasındaki önemli nedenlerden birisinin de ay, güneş ve dünyanın aynı hizaya gelmesiyle oluştuğunu belirten Prof. Ercan, şunları söyledi:

“Bu durumda sadece su çekilmesi değil, deprem sayılarında da yüzde 25'e kadar artış gözlenir. Şöyle düşünelim; bir lastiği çekip bıraktığımız zaman şap diye geri gelir. Dolayısıyla ay, güneş ve dünyanın aynı hizaya gelmesinde ben çok düşünürüm. Yani patlamaya yakın olan kırıklarda deprem üretilir mi diye korkarım. Bu da yüzde 25 oranında olur. Bu arada yani her dolunayda, ilkayda illa deprem olacak diyemeyiz. Deprem olması için gerginliğin taşma noktasına kadar ulaşması gerekiyor.”

MARMARİS'TEKİ DURUM BAŞKA

Marmaris'teki deniz çekilmesinin deprem habercisi olmadığını da sözlerine ekleyen Ercan, “Marmaris'teki duruma baktığımızda birinci olasılık, yani deprem olasılığı yok. Rüzgar hareketlerine bakıldığı zaman ki dün o bölgede ciddi rüzgar varmış ve oradaki çekilme rüzgar kaynaklı. Yani büyük olasılıkla deniz şişmesi. Bu deniz şişmesi Marmara ve Kuşadası'nda da sıkça görülen bir olay. Genelde de deprem korkusu yaratır. Depremlerde deniz çekilmeleri böyle olmaz. O yüzden korkmaya gerek yok” diye konuştu.