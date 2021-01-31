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Marmaris’te heyelan kara yolunu trafiğe kapattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanağın ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları, kara yoluna yığıldı. Marmaris-Muğla kara yolunun 7'nci kilometresinde geliş yönünde trafiği kapatan heyelanda yaralanan olmadı.

Güncellenme: 00:50, 31/01/2021
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Marmaris’te heyelan kara yolunu trafiğe kapattı

Gün boyu etkili olan sağanak, Marmaris- Muğla kara yolunun 7’nci kilometresinde Taşhan mevkiinde saat 22.15 sıralarında heyelana neden oldu. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçaları kara yoluna yığıldı. Şans eseri kara yolundan kimsenin geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Devriye gezen Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri heyelanı fark ederek özel bir şirketin dozer ve kepçelerini bölgeye çağırdı, karayolları ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, yolun Marmaris ilçesine geliş yönünü trafiğe kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ticari araçlar 3 kilometreyi bulan uzun araç konvoyu oluşturdu.

Karayolları ve bir firmaya ait iş makineleri yolu toprak ve kaya parçalarından temizledi. Bir saat süren temizleme çalışması sonrası kara yolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. DHA

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