Marmaris’te özelleştirme skandalı

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede İçmeler Mahallesi Kumluörencik Mevkiindeki 22 bin 581 metrekarelik alanda kurulu Maliye Kampı ile Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'ndeki Maliye Kampı Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarıldı.

Marmaris'teki kampın 2017 yılında Ali Tezdiğ tarafından 10 yıllığına kiralandıktan sonra bazı sorunların giderilememesi nedeniyle davaların hala devam ettiği ortaya çıktı. Hatta Eylül ayında yeni bir duruşma yaşanacak. SÖZCÜ'ye özel açıklama yapan Ali Tezdiğ, bayram sonrasında durumu açıklayan bir dilekçeyi Özelleştirme İdaresi'ne vereceğini, ters karar çıkarsa tüm yasal haklarını kullanacağını söyledi.

RESMİ KURUMLARIN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK

2017 yılında 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilen, tesislerin sınırları ile ilgili anlaşmazlığa düşüldüğü için hala davaların görüldüğü, içinde 39 adet tek katlı yapı ile çeşitli yaş ve türde toplam 603 adet bitki ve ağaçtan oluşan Marmaris Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin Özelleştirme İdaresi'nce satışa çıkartılma kararı şaşkınlığı yaşanıyor. Tesislerin mahkemelik olduğunu bilmeyen Özelleştirme İdaresinden kiracıdan konuyu açıklayıcı bir dilekçe ve belgelerle bayram tatili sonrasında idareye müracaat etmesi istendi.

TESİSLER 7 KEZ SATIŞA ÇIKARILDI

Yıllarca Maliye Bakanlığı çalışanlarına Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak kullanılan tesisler uzun bir süre atıl olarak çürümeye terk edildi. Kamp, ilk olarak 2006 yılında ihaleye çıkarılmış, teklif veren olmayınca ihale aynı yıl içerisinde iki kez daha tekrarlanmıştı. 2007'de de iki yeni ihale daha düzenlenmesine rağmen kampa yine alıcı çıkmamıştı.

MARTI OTELLERİ ŞİRKETİ KİRALADI

Uzun süre evsizlerin mekanı haline gelen ve Maliye Bakanlığı’nın 5 kez denemesine rağmen satılamayan tesisler 49 yıllığına kiraya vermek amacıyla açtığı 6. ihaleye10 firma katıldı.

7 Ocak 2011'de, yıllık 903 bin 240 TL muhammen bedelle başlayan ihalenin finaline Marmaris'teki otel işletmesi Gençalioğlu Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile MGYO kaldı. Gençalioğlu'nun 4 milyon 910 bin TL'lik teklifinin 10 bin TL daha üzerine çıkan MGYO ihaleyi kazandı. Yıllık kiranın yüzde 20'sinin ön ödeme olarak yapılacağı, geriye kalan bölümün ise fiili kullanıma başlandığı zaman ödeneceği belirtildi.

Amaçlarının Ege bölgesini turizmde Akdeniz'in önüne taşımak olduğunu vurgulayan Martı Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MGYO Yönetim Kurulu üyesi Oya Narin, ihalenin Marmaris ve Türk turizmine olumlu sonuçlar doğurmasını dilediklerini söylemişti.

500 YATAKLI 5 YILDIZLI OTEL YAPILACAKTI

MGYO şirket yetkilileri, araziye 500 yataklı 5 yıldızlı bir otel yapmayı planladıklarını açıklamalarına rağmen aradan yaklaşık 5,5 yıl geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakılmadı. 2016'da yapılan yeni bir açıklamayla da projeden vazgeçildiği belirtilmiş, ihale sözleşmesi de feshedilmişti.

10 YILLIĞINA KİRALANDI

2017 Mayıs ayında Marmaris Mal Müdürlüğünce turizm amaçlı olarak tesisleri ihaleye çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin de aralarında yer aldığı 12 isteklinin teklif verdiği açık teklif usulüyle yapılan ihaleyi, yıllık 2 milyon 601 bin lira bedelle Ankara Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Ali Tezdiğ kazandı. Tesis 10 yıllığına kiraya verildi. Yapılan sözleşmeye göre ilk yıl kira bedelinin peşin veya en az dörtte birinin kira sözleşmesinin imzalanmasından önce yatırılması gerektiği şartı konuldu. O zaman şu açıklama yapılmıştı:

‘Kalanı ise üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit halinde ödenecek. Sonraki yıllar kira bedelinin ise ait olduğu ay için TUİK tarafından açıklanan Yurtiçi-Üretici Fiyatı Endreksi (ÜFE) oranında bir önceki yıl kira bedelinde artış yapılmak suretiyle her yıl üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksit halinde ödenecek.”

KİRALANAN TESİSLER 1,5 DÖNÜM EKSİK ÇIKTI

Tesislerin satışa çıkarılmasının ardından SÖZCÜ Gazetesi Muhabiri tesisleri 10 yıllığına kiralayan ve hala aradaki niza nedeniyle devam eden mahkemede taraf olan Ali Tezdiğ'e ulaştı. Tezdiğ SÖZCÜ'ye özel şu açıklamayı yaptı:

“Burayı ihale ile alıp sözleşmemizi imzaladık. Yer teslimi yapıldı. Sözleşmedeki madde uyarınca tesisin sınırlarının yer tespitini yaptırmak için idareye aynı gün dilekçemizi verdik. Kurum kadastro ölçümü yaptırdı ve sözleşmede yazılandan 1,5 dönümlük bir eksiklik çıktı. Konuyla ilgili Marmaris, Muğla ve Ankara'daki yetkili kurumlara defalarca dilekçe verip yanlışlığın düzeltilmesini istedik. Ruhsat almak için belediyeye dilekçe verdik ama belediye orada imar çalışması olduğu için ruhsat veremeyeceğini söyledi. Dilekçelerimizi defalarca tekrarladık fakat hiçbir şekilde yanıt gelmedi.”

MARMARİS HUKUK MAHKEMESİNE DAVA AÇTIK

Konunun çözülmemesi üzerine Marmaris Hukuk Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirten Tezdiğ, “Sözleşmedeki eksikliklerin giderilmesi için açtığımız davayı kazandık. Dava İstinaf Mahkemesine gitti ve oradan da lehimize karar çıktı. Aradan geçti 4 sene. Biz 3 ayda 4- 6 ayda bir bakanlık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne dilekçeler vererek, ‘Her ne kadar davaları kazanmış olsak bile, biz alacaklarımızdan feragat edelim, gelin sulh yapalım. Orta yol bulunsun. Kimse zarar görmesin' diyoruz. Kimse oralı olmadı. Yargı sürecini bekliyoruz. Geçen ay duruşmamız olacaktı fakat hakime hanım rahatsızlanarak sanırım rapor aldığı için duruşma Eylül ayına ertelendi” dedi.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDIĞINI YENİ ÖĞRENDİK

Duruşma gününü beklerlerken yerin özelleştirme statüsü kapsamına alındığını duyduklarında çok şaşırdıklarını da sözlerine ekleyen Ali Tezdiğ, “Durumu öğrenince Özelleştirme İdaresi ile görüştüm. Görüşmemizde bana Özelleştirme İdaresi yetkilisi tarafından, ‘Biz yerin mahkemelik bir sorunu olduğunu bilmiyorduk' diyerek benden konuyu özetleyecek biçimde bir dilekçe hazırlayarak ekine de mahkeme kararlarını koyup, Kurban Bayramı sonrasında idareye vermem istendi. Dilekçeyi hazırlıyoruz” diye konuştu.

ORAYA ÇOK LÜKS TESİS YAPACAKTIK

Oradaki planlamalarının şu anda bile hala Marmaris'te olmayan çok lüks bir tesis yapmak olduğunu da belirten Tezdiğ, “Çeşme ve Bodrum'da ön planda olup, Marmaris'te eksik olan elit tabakaların gelebileceği Beach Club tarzı bir yer yapmak istedik. Marka olan bazı işletmelerle de görüştük. Ne belediye ne de Milli Emlak ile yol kat edemedik. Engellendiğimizi düşünüyorum. Şartnamede her şey açıkça yazılı. Turistik tesis yapılacak maddesi var. Martı oraya 49 yıllığına yap işlet devret modeliyle her yıl kirasını ve cirodan da belli bir miktar ödeyerek tesis yapacaktı. Bizimki öyle değil. Bizim hiçbir yatırım yapma taahhüdü olmadan 10 yıllığına kiralamıştık. Biz Eylül'deki duruşmayı bekliyoruz. Bize Özelleştirme İdaresi hayır derse İdare Mahkemesi'nden tedbir kararı alacağım. Yasal hakkım neyse oraya başvuracağım” ifadelerini kullandı.