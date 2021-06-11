Marmaris’te tepki çeken plaj açıldı

Kültür Turizm Bakanlığı'nın başlattığı nitelikli halk plajı projelerinden biri sayılan ve 10 milyon 200 bin liraya mâl olan İçmeler Halk Plajı 60 günde tamamlanarak hizmete girdi.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

11 kilometrelik plaja sahip olan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ne ikinci Halk Plajı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Güvenç Görgülü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, turizmci ve iş insanları katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. İzmir Devlet Opera sanatçıların mini konser verdi.

MUĞLA'YA İKİNCİ 5 YILDIZLI PLAJ

Muğla'ya ikinci 5 yıldızlı bir halk plajı yapıldığını belirten AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Nitelikli tesisleri aratmayacak her türlü konfor ve özelliğin olduğu halk plajı kısa sürede bitirilerek halkımızın hizmetine sunuldu. Böyle güzel bir hizmeti Muğla'mıza kazandıran başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve tüm destek veren kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

“HALKIMIZA NİTELİKLİ HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Türk turizminin 40 yıldır sürekli yükselişte olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise şunları söyledi:

* “Salgın belası gelmeden önce ülkemiz dünyanın gıpta ile bakıp örnek gösterdiği ülke idik. 2020 ve bu yıl çok başarılı işlere imza atacaktık. Turizm; refah, döviz ve kazanç demektir. Bu cennet ve güzellik hiçbir yerde yok. Ülkemizin her bir köşesi çok mükemmel.

* Anadolumuz açık hava turizmine sahip. Turizm adına ne dersek diyelim potansiyeli çok yüksek. Bizim turizmcileri en az zararla nasıl geçeriz diyerek desteklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde devam ediyor. Bakanlık olarak 2019 yılından bu yana halk plajlarımızı artırarak devam ettiriyoruz.

* Çeşme, Bodrum, Antalya, Kemer, Manavgat sonrası Marmaris'te açıyoruz. Buradan çok nitelikli güzel hizmetler sunmayı arzu ediyoruz. Tabii ki eksikler ve noksanlıklar olacaktır. Sizlerin önerisi ve düşünceleri ile bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Marmarisliler, turistlere ve tatile gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

MAVİ BAYRAK ASILDI

Konuşmaların ardından halk plajı girişinde kurdele kesim töreni gerçekleşti. Sonrasında da Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak, Bakan Yardımcısı Alparslan tarafından göndere çekildi.

Alparslan ve beraberindeki heyet yürüyüş yoluna Marmaris'in simgesi olan Sığla Ağacı fidanı dikti. 400 metre uzunluğunda, 7 dönüm alan üzerine kurulan plaj davetlilerle birlikte gezildi.

Açılış töreninin ardından heyet kara yoluyla Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı sessiz kasaba olarak adlandırılan Akyaka Mahallesi'ne geçerek incelemeler bulunmak üzere hareket etti.