Marmaris’te yangın devam ediyor, karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına TOMA'lar dahil birçok kara birimi tarafından müdahale ediliyor.

SOZCU.COM.TR

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangına akşam saatlerinde devletin birçok birimi karadan müdaheleyi sürdürdü.

Yangın söndürme çalışmalarına TOMA’lar da katıldı. Orman Genel Müdürlüğü, “Devletimizin tüm birimleri ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük bir mücadele veriyoruz” açıklaması yaptı.

MUĞLA’DA 5 YANGIN DEVAM EDİYOR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Orhaniye sırtlarında yine alevler yükseldi” açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin saat 22.00 itibarıyla yaptığı açıklamada, Muğla'da 5 yangının devam ettiği bildirildi. Devam eden yangınlar Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yılanlı ilçelerinde.