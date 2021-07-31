Marmaris’teki yangında dehşet anları! Azeri ekipler alevlerden zor kurtuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için Azerbaycan’dan gelen ve bugün sabah çalışmalara başlayan 100 kişilik itfaiye ekibi yanma tehlikesi atlattı. Söndürme çalışmalarını yaptıkları alanda aniden alevler yükselince ekip arkadaşlarıyla birlikte canlarını zor kurtardılar.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen 100 kişilik itfaiye ekibi bu sabah Asparan mevkiinde yanan alevlere müdahaleye başladı.

Öğleden sonra söndürme çalışmaları yapılırken bölgedeki alevler aniden ekibin üzerine büyük bir süratle gelmeye başlayınca koşarak canlarını kurtarmayı başardılar.

Alevlerin olmadığı alanda durum değerlendirmesi yapan ekibin daha sonra bölgeden ayrılarak daha güvenli bir alana geçtiği öğrenildi.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşanan dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı;

“Marmaris Armutalandan az önce görüntüler geldi. Üzüldük ağladık. Duygu seline boğulduk. Hele sonlarda tüm askerlerin arkadaşlarını kurtarmak için koşuşturmaları… of offf. Vatandaşlar, gönüllüler, orman emekçileri ve askerler.”

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