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Mart kapıdan baktırdı, yoğun kar yolları kapadı

Erzurum’da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise "Mart kapıdan baktırdı ama oluşan manzarayı izlemek keyifli" dedi. Muş’ta ise Malazgirt ilçesinde vatandaşlar mart ayında havaların ısınması beklerken günü lapa lapa kar yağışıyla uyandılar.

Güncellenme: 14:05, 01/03/2021
HaberlerGündem
Mart kapıdan baktırdı, yoğun kar yolları kapadı

Erzurum'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise “Mart kapıdan baktırdı ama oluşan manzarayı izlemek keyifli” dedi.

Erzurum'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini güzel görüntüler oluşturarak gösterdi. Bazı vatandaşlar “Mart kapıdan baktırdı ama kar yağışı ile oluşan manzarayı izlemek keyifli oluyor” dedi.
Sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan kar nedeniyle ağaçlarda ve yollarda oluşan kar birikintileri eşsiz görüntüler oluşturdu.

MALAZGİRT DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mart ayının ilk gününde etkili olan kar yağışı, Malazgirt ilçesini beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde etkili olan ve kısa süre içerisinde etkisini arttıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. İlçede mart ayının ilk gününde etkili olan kar yağışıyla beraber hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Bahar mevsimini beklediklerini, ancak kar yağışının etkili olduğunu belirten Furkan Korucu, “Yazı beklerken tekrar kar yağıyor. Bu da normaldir. Normal bir şekilde işlerimiz devam etmektedir. Kışımız tekrar geri geldi” diye konuştu. (İHA)

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