MASAK’tan SBK Holding açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere MASAK'ın görev ve yetkileri arasında suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin olarak önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak bulunmaktadır.

* Bu kapsamda iddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla herhangi bir rapor gönderilmemiştir. Anılan tarihteki yazıda aklama suçu incelemesinin denetim elemanları tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu doğrultuda Başkanlığımızca görevlendirme yapıldığı belirtilmiştir.

* Aklama suçuna ilişkin bulgulara yer verilen ve denetim elemanları tarafından hazırlanan ara rapor 28 Aralık 2020 tarihinde ve nihai rapor da 20 Ocak 2021 tarihinde soruşturma makamlarına gönderilmiştir.

* Dolayısıyla MASAK tarafından bir konuya yönelik iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır”