‘Maşalık görevine talip olanlar bunun hesabını verecek’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de grup toplantısında partililere sesleniyor.
Konuşmasına Milliyetçi Hareket Partisi’nin 52’inci kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak başlayan Bahçeli şunları söyledi:
* Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden medet umanlar, alayınızı uyarıyorum. Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur.
* Cumhur İttifakı yıkılmadan, MHP teslim alınmadan bu milleti parçalayamaz, yıkamaz, karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan. Vallahi buradayız.
* İkaz ile hatırlatıyorum, Türkiye düşmanlarının dolduruşuna gelip maşalık yapanlar mahşeri vicdan karşısında hesap vereceklerini unutmasınlar.