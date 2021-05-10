Maske takmayan vatandaşa ters kelepçeli müdahale! 6 bekçiye soruşturma

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde denetimde olan bekçiler, maske takmayan bir vatandaşı uyardı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan vatandaş ile bekçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ayağına çelme atılarak yere düşürülen vatandaşa 6 bekçinin müdahalesiyle ters kelepçe takılmak istendi.

6 bekçinin sert müdahalesi çevredeki esnafın tepkisini çekti. Kelepçe takılmak istenen vatandaşı bekçilerin elinden civardaki esnaf kurtarmak isteyince arbede yaşandı. O anları bir iş yeri kamerası anbean kaydetti.

Yaşananların ardından görüntüdeki 6 bekçi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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