Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde corona virüsü olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. (43), kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırdı, hakaret etti.

Güncellenme: 18:21, 14/03/2021
HaberlerGündem
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Durugöl Mahallesi 1071nci Sokak’ta meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisinde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.nin evine gitti.

Corona virüsü olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı.

Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı.

Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayette bulundu.

Polisin gözaltına aldığı S.G.’nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirVali Ali Yerlikaya, İstanbul'da coronadan ölen sağlık çalışanı sayısını açıkladıVali Ali Yerlikaya, İstanbul'da coronadan ölen sağlık çalışanı sayısını açıkladıİlginizi ÇekebilirHastanede sağlık çalışanına saldırı anı kameradaHastanede sağlık çalışanına saldırı anı kamerada
Corona Emniyet hastane istanbul Ordu Sağlık saldırı Samsun
Yayınlanma Tarihi:18:20,