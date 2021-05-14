Maske videosuna sektörden sert tepki geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm sezonu öncesi hazırlanan ve maskelerde İngilizce yazılı olan “Biz Aşımızı Olduk” yazılı maskelere Bodrumlu turizm yöneticileri sert tepki gösterdi. BOYD (Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

GAF ÜZERİNE GAF

– Turizm sektörümüzün yatırımcısı, acentesi, rehberi, esnafı ve sektörün en önemli dinamikleri olan turizm profesyonelleri ile birlikte topyekûn, devletimiz tarafından yeterli ve sektörü ayağa kaldıracak en azından ilaç olacak önlemlerin dahi alınamadığı bir ortamda içine düştüğü bu büyük kaos ortamından çıkmak için olağanüstü çaba harcandığı bu günlerde yetkililerin gaf üzerine gaf yaptıkları bir durumu hak etmediğimizi bildirmek istiyoruz.

– Önce Dışişleri Bakanlığı’nın “Turistin göreceği herkesi aşılayacağız” diyerek ve kamuoyundan büyük tepki alan gafı üzerine bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi dünyaya tanıtmak için kurmuş olduğu GoTurkiye adlı hesaptan paylaşılmış olan videoda, Türkiye’ye gelen turistlerin corona virüs salgınına karşı içini rahatlatmak için tatil boyunca karşılaşacağı turizm sektöründe çalışan tüm Türk personellerin ‘Ben aşılandım’ yazısı taşıyan sarı renkli maske takacağını bir paylaşım ile duyurması bardağı taşıran son damla olmuştur.

UCUBE BİR FİKİR

– Ne Türk insanı nede sektörün vazgeçilmezleri olan turizm emekçileri ve profesyonellerini sırf başta Almanya olmak üzere İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan sonuçsuz olacağı bizce malum olan girişimlerinin “Başarılı” olduğu imajı vermek üzere bizleri aşağılayan ve üçüncü dünya ülkelerinde dahi bir devlet aklı ile anlatılması mümkün olmayan bu onur kırıcı gaf bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

– Bu video paylaşım sosyal medyada aldığı aşırı tepki nedeniyle kaldırılmış olsa dahi Üç beş turist gelecek diye onurumuzu ve şerefimizi ayaklar altına alan ve önemimizi hiçe sayan bu zihniyete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tepkimiz “kaldırdılar iyi ettiler” denilerek geri çekilmek olmayacak.

– Turizm emekçilerimizi böylesine aşağılamayı göze alan bir düşünceyi dahi uygulamaya geçirmeye çalışmak dahi bize yapılmış onur kırıcı büyük bir hakarettir. Bu kapsamda böyle ucube bir fikri harekete geçiren hangi üst akıl yaptı ise pişman olup özür dileyene kadar bu konuyu işleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

TALİHSİZ VE GEREKSİZ BİR VİDEO OLDU

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'nin Bodrum'da yaşayan genel sekreteri turizmci Galip Gür ise yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

– Tamamen gereksiz ve talihsiz bir video oldu. Şu dönemde buna hiç ihtiyaç yoktu. Kısa bir süre önce Yunanistan'da bir turizm videosu hazırladı, ondan bile örnek alınabilirdi. Bizim kimseye kendimizi anlatmaya gerek yok, biz pandemi ile ilgili tüm tedbirleri almayı sürdürmeliyiz, zaten dünya bizi takip ediyor neyin ne olduğunu biliyor.

– Maske tanıtımı yerine güzelliklerimizin tanıtımını yapsaydık daha uygun olurdu. Kendimize güvenmeyi öncelikle sağlığımızı kendi insanımız için korumayı ve en iyi tedbirleri yaşama geçirmeliyiz. Bu tür dünyaya açılan videoları hazırlamak için sektör temsilcilerinin görüşlerini, önerileri düşünceleri alınsaydı, bu duruma düşülmezdi.