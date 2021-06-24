Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca yanıtladı

Uzun dönemdir hayatın bir parçası haline gelen maskeler başta sokak ve caddelerde olmak üzere bir yerde takılması zorunlu hale getirildi. Avrupa’nın birçok ülkesinde aşılama süreci ile birlikte maske yasakları da gevşetilmeye başlamıştı. Konu hakkında soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yöneltildi.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen “maskeler ne zaman kalkacak” soruna şu şekilde yanıt verdi;

“En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtuluruz.”

MASKE YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

Geçtiğimiz günlerde maske konusuna değinen bir başka isim olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini söyledi.

Memişoğlu, “Bazen bize de soruluyor; ‘Maske ne zaman çıkacak? Salgın ne zaman bitecek?' deniyor. Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz – ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

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