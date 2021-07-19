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Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki görenler şaşkına döndü

Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkardığı maskesini takarak alışverişine devam etti. Görenleri şaşkına çeviren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 11:02, 19/07/2021
HaberlerGündem
Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki görenler şaşkına döndü

Gürsu ilçesinde bulunan bir süper marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkardığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti.

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Bursa
Yayınlanma Tarihi:10:56,