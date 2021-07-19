Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki görenler şaşkına döndü

Gürsu ilçesinde bulunan bir süper marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkardığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti.. . İlginizi ÇekebilirMaskeleri ne zaman çıkarabiliriz?. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6546558}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/maskeyi-oyle-bir-yerinden-cikardi-ki-gorenler-saskina-dondu-6546558');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6546558,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/maskeyi-oyle-bir-yerinden-cikardi-ki-gorenler-saskina-dondu-6546558/","headline":"Maskeyi u00f6yle bir yerinden u00e7u0131kardu0131 ki gu00f6renler u015fau015fku0131na du00f6ndu00fc","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Bursa"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/07/19/iecrop/maske-foto-iha_16_9_1626681339-880x495.jpg","author":"Ali u00d6zgu00fcr u0130nan","datePublished":"2021-07-19 10:56:07","dateModified":"2021-07-19 11:02:09","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":885}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/maskeyi-oyle-bir-yerinden-cikardi-ki-gorenler-saskina-dondu-6546558/');