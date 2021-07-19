Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki görenler şaşkına döndü

Gürsu ilçesinde bulunan bir süper marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskesiz içeri giren bir kişi uyarılınca çorabından çıkardığı maskeyi ağzına takarak yoluna devam etti.



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