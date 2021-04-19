‘Mavi Vatan’ kavramının isim babası emekli amirale elektronik kelepçe

104 emekli amiral Montrö Sözleşmesi ve TSK’da sarıklı amiral tartışmaları nedeniyle ortak bir açıklama yapmış, açıklamanın ardından başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alının 10 emekli amiral benzeri ender görülen bir uygulama ile günlerce nezarette tutulmuştu. Mahkeme tarafından bazı kısıtlamalar koyularak serbest bırakılan amirallerden bazılarına elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı. Son olarak “Mavi Vatan” kavramının isim babası olarak bilinen emekli amiral Cem Gürdeniz’e de kelepçe takılacağı duyuruldu. Haberi Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, sosyal medya mesajıyla açıkladı.

“MAVİ VATAN’IN BABASINA DA KELEPÇE TAKMAYA GELDİLER”

Rengin Gürdeniz, “Az evvel Mavi Vatan’ın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz. Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor” dedi.