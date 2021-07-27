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Mayın arama gemileri art arda İstanbul Boğazı’ndan geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı M268 borda numaralı TGC Akçakoca adlı mayın arama gemisi ile İspanya Deniz Kuvvetlerine ait P42 borda numaralı ESPS adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan art arda geçerek Marmara'ya açıldı.

Güncellenme: 13:00, 27/07/2021
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Bir görev için 4 gün boyunca Sinop’ta demirleyen, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı mayın arama gemisinin de bulunduğu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli 3 savaş gemisi görevlerinin tamamlanmasının ardından dönüşe geçti.

Görevde bulunan gemilerden Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ROS Lt. Lupu Dinescu, ülkesine dönerken, M268 borda numaralı TGC Akçakoca ile İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait P42 borda numaralı ESPS Rayo sabah saatlerinde, art arda Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde yaklaşık 1.5 saat süren geçişin ardından gemiler, Marmara Denizi’ne açıldı. (DHA)

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Dolar İspanya istanbul NATO Romanya Sinop
Yayınlanma Tarihi:12:34,