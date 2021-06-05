Mayıs ayında 15 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

* İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da bin 51 operasyon yapılmıştır.

* Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

* 2021 Yılı Mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64’ü PKK/KCK, 17’si ise DEAŞ terör örgütü mensubu. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

* Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir.

* 17 Mayıs 2021'de Mersin'de, Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin ortak çalışmasıyla, hava destekli olarak yapılan bu operasyonda, 1 ton 500 kilogram esrar ele geçirilmiştir.

* 3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021'de Hakkari'de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1 kişi yakalanmış, 24-29 mayıs 2021'de Van'da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021'de Ağrı'da yapılan operasyonda, 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

* 2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır. 2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla 292'ye düşmüştür.

* KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır. 1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimiz tarafından bugüne kadar 230 vakanın takibi yapılmış olup halen 201 vakanın takibi devam etmektedir.

* Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, 441 bin 571. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir.” dedi.