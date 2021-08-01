Mazı sakinleri kurtarılmayı bekliyor

Muğla'nın Milas'ın ilçesine bağlı Beyciler köyünde başlayan yangın Bodrum sınırlarındaki 85 haneli Mazı mahallesine ulaştı. Marmaris'in Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de yangınlar sürüyor. SÖZCÜ'ye ulaşan görüntülere göre Mazı sakinleri sahilde kurtarılmayı bekliyor.

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Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler mahallesinde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı mahallesine sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı’da yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı.

Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle, İnceyalı mevkiinden vatandaşların tahliyesine devam ediliyor. Buradan teknelerle alınan vatandaşların güvenli bölgelere götürüldüğü öğrenildi. SÖZCÜ’ye ulaşan görüntülere göre Mazı sakinleri sahilde kurtarılmayı bekliyor.

Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.