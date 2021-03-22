MEB’in Diyarbakır’ı tanıtım kitapçığında için skandal ifadeler

Milli Eğitim bakanlığı (MEB), ülke genelinde iller düzeyinde “2023 Eğitim Vizyonu” başlığı altında, belgesel düzeyde, İlköğretim Okullarında okutulması için, “Şehir Tanıtım” kitabı, hazırlamak için çalışma başlattı.

MEB’e bağlı birimlerce ”Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına ağırlık verilecektir” maddesi kapsamında ‘Şehrimiz Diyarbakır' adlı seçmeli ders eğitim kitabı hazırlandı. 214 sayfalık tanıtım kitabında şehrin riskleri bölümünde, “Şiddet, madde bağımlığı ve cinsel istismar” ifadelerinin kullanılması tepki çekti.

KİTAP DAĞITILINCA GÖRÜLDÜ

13 Mart 2021 tarihinde, İlköğretim okullarında okutulması yönünde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısının imzasıyla, Kitaplar İlçe Kaymakamlıkları tarafından dağıtılması yönünde yazı gönderildi. Kitabın seçmeli ders kapsamında öğrencilere okutulması yönünde kitapların, öğretmenlerin eline geçip incelendiğinde, skandal ifade ve yazımlar peş peşe patlak verdi. Diyarbakır kamuoyunda büyük yankı bulan ve sosyal medyada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Valisi Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Diyarbakır’ın seçilmiş milletvekillerine tepki yağdı.

ŞEHRİN RİSKLERİ: CİNSEL İSTİSMAR

214 sayfalık tanıtım kitabında “Şehrin Riskleri” adlı kitapta yer alan bölümde, cinsel istismar vakalarının karşılaşılabilecek riskler arasında olduğu uyarısı yapılması dikkat çekti. Kitapta, “Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir diye dikkat çekilen bölümde ise “Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır” ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULAR HAKINDA İDARİ İŞLEM YAPILMALIDIR

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, hazırlanan tanıtım kitapçığına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ülsen, “Kendi meşreplerini böylesi açık eden, yetmeyip bir şehrin tamamını cinsel istismar gibi bir suçun öznesi haline getiren bu akıl tutulması izahtan yoksundur. @Diyarbakirmem bu durumu izah etmeli, sorumlular hakkında bir an önce idari işlem yapmalıdır.”

İFADELER YENİDEN DÜZENLENECEK

Diyarbakır'ın yerel gazetesi Tigris Haber'e konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, MEB tarafından hazırlanan kitaptaki ifadelerin yeniden düzenlenmesi için bir rapor hazırladıklarını ve MEB'e gönderdiklerini söyledi.