Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Meclis Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu’yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanı Soylu, TRT ekranlarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemiş, bu sözler siyaset dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Muhalefetin ısrarlı soruları sonrası Soylu, bu bilgiyi savcıya verebileceğini dile getirmişti.

Bunun üzerine TBMM Başkanı Şentop iddialerın odağındaki bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu’ya gönderdiği bir mektupla sormuş, yanıt alıp almadığı konusunda bir açıklama yapmamıştı.

Görüşme bu yaşananlardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak taraflardan görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.