Mehmet Boynukalın tepki çeken paylaşımını sildi

Ayasofya Camii’nin eski baş imamı, İslam hukuku profesörü Mehmet Boynukalın, Twitter’da tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından Twitter hesabını bir süre kapatan Boynukalın, yeniden açtı.

Boynukalın, sabah saatlerinde yeniden açtığı Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

* Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin.