Mehmet Siyam Kesimoğlu iki yıl sonra yeniden CHP’de

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bugün TBMM'de yapılacak grup toplantısında CHP'ye katılacak ve parti rozetini de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takacak.

Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve bağımsız olarak girdiği seçimi 17 bin oy ve yüzde 37.4 oran ile kazanmıştı.

CHP'nin adayı Tuna Soykan ise 9 bin oy alıp, yüzde 21 oranında kalmıştı. CHP son yerel seçimlerde 11 Büyükşehir, 10 il ve 191 ilçe belediyesi kazandı.

Kesimoğlu'nun katılımı ile CHP'nin il belediyesi sayısı 11'e yükselecek.